Адвокат Багатурия: за порчу музейных экспонатов грозит до трех лет тюрьмы

Государственный "Эрмитаж" потребовав с посетителя почти 850 тысяч рублей за ущерб экспонату, сообщили в суде. Мужчина хотел сделать селфи на троне императора Павла I, но в итоге повредил его. Как не нарваться на штраф при посещении музея и за что грозит даже уголовная ответственность, разбиралась Москва 24.

Осознанное нарушение?

Государственный "Эрмитаж" потребовал через суд взыскать с посетителя около 847 тысяч рублей за ущерб, причиненный историческому экспонату.

В объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга рассказали, что инцидент произошел в марте 2025 года: мужчина, несмотря на запрет, сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I. По данным СМИ, посетитель решился на это, потому что очень хотел сделать селфи.

После замечания смотрительницы он не только не ушел, но и встал на подножную скамью, из-за чего повредил ее.



Кресло гроссмейстера Ордена Святого Иоанна Иерусалимского сделали в 1799–1800 годах для императора Павла I, так как он принял орден под свой протекторат после захвата острова Мальта войсками Франции осенью 1798-го. В коллекции "Эрмитажа" трон поступил в 1946 году, он имеет высокую историческую и культурную значимость.



Как рассказала глава пресс-службы судов Дарья Лебедева, сиденье трона было деформировано, плюс на его поверхности были разрывы ткани бархата. Кроме того, на скамье остались трещины. Музей направил мужчине досудебную претензию, но реакции на нее не последовало, подчеркнули в суде.

Согласно оценкам специалистов, полная стоимость реставрационных работ составит 825 813 рублей 59 копеек. Помимо этой суммы, ответчик должен будет возместить судебные издержки, включая государственную пошлину в размере 21 516 рублей. Предварительное заседание по делу назначено на 26 января 2026 года, добавили в пресс-службе.

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором пожилая посетительница Михайловского замка в Санкт-Петербурге примеряла на себя копию короны. На кадрах видно, как женщина сначала надела корону на голову, а затем потрясла ее в руках. В этот момент подошла другая посетительница, которая поставила предмет на место.

Корона оказалась тактильной копией настоящего украшения, оригинал которого хранится в Кремле. Представители Русского музея тогда заявили, что, хоть экспонат и тактильный, его нельзя брать в руки без разрешения, а также запрещено примерять.

Что под запретом?

В случае с поврежденным троном XVIII века речь на данный момент идет не о штрафе, который выписывается за нарушение уголовного или административного кодексов. На это в беседе с Москвой 24 обратил внимание адвокат Вадим Багатурия.

"Здесь имеет место компенсация причиненного ущерба: посетитель сел на экспонат и повредил его. Поэтому затраты на реставрационные работы, оцененные "Эрмитажем", и составили эту сумму. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо соблюдать музейные правила и не прикасаться к экспонируемым предметам культуры и искусства", – объяснил он.





Вадим Багатурия адвокат Что касается возможности получить серьезные штрафы или даже реальный срок, это возможно, но в других обстоятельствах. Уголовная ответственность может наступить за умышленную порчу предметов, представляющих историческую или культурную ценность (243 УК РФ). Но только если будет доказан злой умысел – например, попытка поджечь, облить кислотой или разрубить экспонат. В таком случае предусмотрены наказания, вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Если повреждение было нанесено непреднамеренно, как в случае, когда посетитель просто присел на экспонат, это не является уголовным правонарушением. Тем не менее за причиненный ущерб владелец культурной ценности имеет право требовать полную компенсацию, заключил Багатурия.

Искусствовед, директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин в разговоре с Москвой 24 напомнил ключевые правила поведения в подобных учреждениях. В частности, они включают в себя несколько важных запретов.





Михаил Миндлин искусствовед, директор музея имени Андрея Рублева В некоторых музеях существуют ограничения по внешнему виду. Например, ряд учреждений запрещают находиться в экспозиции в грязной или рабочей одежде. Это связано с тем, что частицы, которые на ней остаются, могут остаться в зале и потенциально нанести вред произведениям. Других специфических или необычных ограничений, связанных с дресс-кодом, помимо этого требования, обычно нет.

Кроме того, нельзя подходить к экспонатам ближе, чем на разрешенное расстояние. Плюс ко всему, категорически запрещено прикасаться к произведениям искусства, заключил Миндилин.

