Эммануэль Макрон потребовал ускорить принятие мер по усилению безопасности Лувра

Грабители похитили драгоценности из Лувра общей стоимостью 88 миллионов евро, при этом украшения не были застрахованы, сообщили французские СМИ. Новые подробности "ограбления века" – в материале Москвы 24.

"Могут исчезнуть навсегда"

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Злоумышленники ограбили знаменитый Лувр утром 19 октября, проникнув в музей под видом рабочих и украв девять ювелирных украшений из 23 предметов коллекции Наполеона III.

Общая стоимость похищенного составила 88 миллионов евро (8,3 миллиарда рублей), сообщила городской прокурор Лор Беко. Однако, по ее словам, материальные потери не сопоставимы с нанесенным музею "историческим ущербом". Также она отметила, что ворам не удастся выручить большую сумму с продажи экспонатов в случае разделения украшений или попытки их переплавить.

Арт-специалист Артур Бранд, который помогает полиции по всей Европе расследовать пропажи произведений искусства, заявил, что шансы найти украденные вещи уменьшаются с каждым днем. Ситуацию усложняет и то, что драгоценности настолько знамениты, что их нельзя просто продать.

"Единственное, что воры могут сделать, – это переплавить серебро и золото, разобрать бриллианты, попытаться их огранить. Так они могут исчезнуть навсегда", – передает его слова Sky News.

Расследованием ограбления занимаются порядка 60 следователей, уточнил французский телеканал France24. Они уже изучили записи с видеокамер Лувра, а также основных магистралей Парижа.

Также выяснилось, что пропавшие драгоценности не были застрахованы, так как являлись собственностью Франции, сообщила газета Le Parisien.

"Украденное принадлежит государственному музею и, следовательно, является общественным достоянием государства. Государство несет за драгоценности исключительную ответственность, оно принимает на себя риск утраты, кражи или повреждения этих предметов", – отмечается в статье.

Глава французской страховой компании Ромен Дешелетт подтвердил СМИ, что без наличия страховки музей останется без компенсации.

На фоне скандала охрана Лувра отказалась выходить на работу 20 октября. Сотрудники службы безопасности потребовали от директора музея Лоранс де Кар план по усилению мер безопасности.

Вскоре после этого стало известно, что директор Лувра подала в отставку, однако ей отказали из-за грядущей реставрации музея, сообщил сайт Figaro со ссылкой на инсайдера. По данным издания, в последние дни президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз выражал поддержку руководителю по телефону и попросил не нарушать процесс реконструкции музея. Кроме того, он потребовал ускорить принятие мер по усилению безопасности Лувра, заявила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.

Шутки и мемы

Фото: х.com/DOCTOEBCKKNN; MemphisMessick

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на громкий скандал с ограблением. Он заявил в соцсетях, что готов выкупить украденные драгоценности и передать их в Лувр Абу-Даби, отметив, что в Объединенных Арабских Эмиратах подобные инциденты не случаются. При этом предприниматель добавил, что его совершенно не удивила кража в Лувре, и назвал произошедшее признаком упадка страны.

В свою очередь, в Сети появились многочисленные мемы на тему ограбления одного из старейших и крупнейших музеев мира. Часть из них связана с сюжетом кинотрилогии про друзей Оушена, главные герои которой совершают дерзкие кражи. Автор одного из мемов предлагает проверить, где в момент инцидента в Лувре находились Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Деймон, делая отсылку к их персонажам-грабителям в фильмах.

Также пользователи шутили на тему работы службы охраны музея. Одной из популярных публикаций стало изображение кукурузной палочки, выполняющей роль дверной задвижки.

"Лувр – 2025", – подписал фото пользователь.

Кроме этого, в Сети пошутили над версией ограбления Лувра по чьему-то заказу, а также по поводу некачественной работы сигнализации.

"Мы живем в стране, где устройства защиты от краж мяса и шоколада эффективнее музейной сигнализации", – написала пользователь Сети.

Ограбили за несколько минут

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Парижский Лувр ограбили 19 октября. По данным СМИ, воров было либо трое, либо четверо. Злоумышленники воспользовались ремонтными работами и смогли попасть в галерею Аполлона с помощью оставленного рабочими подъемника. В зале они работали в специальных жилетах, выдавая себя за сотрудников.

По данным издания Le Parisien, полиция обнаружила на месте происшествия две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и желтый жилет.

Грабители смогли унести диадему, брошь и большой бант для корсажа, принадлежащие императрице Евгении. Кроме того, злоумышленники похитили диадему с 24 сапфирами и 1083 бриллиантами, ожерелье и серьгу королевы Гортензии, а также ожерелье и пару серег императрицы Марии-Луизы. Корону императрицы Евгении позже нашли поврежденной на улице.

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что на совершение преступления у похитителей ушло всего четыре минуты. Также она отметила, что вопрос безопасности государственных музеев во Франции является давней проблемой, которой не уделяют должного внимания.