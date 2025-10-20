В МВД Франции заявили, что ограбить Лувр могли иностранцы

19 октября группа организованных преступников похитила из Лувра ювелирные украшения, входящие в коллекцию императора Наполеона и императрицы Жозефины, а после скрылась на скутерах. Что известно о громком ограблении знаменитого музея, читайте в материале Москвы 24.

За 4 минуты?

Фото: AP Photo/Alexander Turnbull

19 октября группа из нескольких преступников (по разным данным, трое или четверо), двое из которых выдали себя за рабочих, надев желтые жилеты, ограбили Лувр и скрылись на скутерах.

Похитители вынесли девять украшений, среди которых ожерелье императрицы Жозефины с перламутром и бриллиантами, крупная алмазная брошь с двумя камнями Мазарена, тиара с изумрудами и бриллиантами, а также серьги с жемчугом и изумрудами, написали СМИ. Сумма причиненного ущерба уточняется.

При бегстве воры потеряли или намеренно оставили один экспонат – корону императрицы Евгении. По данным французских СМИ, изделие получило повреждения.

После инцидента музей закрыли на весь день по причине "исключительных обстоятельств". Утром 20 октября Лувр возобновил работу, но некоторые части музея "недоступны для публики", заявили в пресс-службе учреждения.

По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, грабители похитили драгоценности за 7 минут сразу после открытия музея. В эфире радиостанции France Inter он не исключил, что ограбить музей могли иностранцы. Министр также рассказал, что злоумышленники использовали автоподъемник, который оставили возле здания проводившие ремонт рабочие. Также преступники применили углошлифовальную машину для вскрытия окна, писали СМИ.

При этом министр культуры Франции Рашида Дати выразила мнение, что на ограбление у злоумышленников ушло и вовсе 4 минуты. Она указала, что безопасность государственных музеев – это давняя проблема, которой не уделяют должного внимания.

Прокурор Лор Бекко выдвинула две ключевые версии произошедшего. Она указала, что мотивом ограбления мог стать чей-то заказ или необходимость в инструменте для отмывания денег. При этом, по мнению Бекко, версия об иностранном вмешательстве не считается основной.

Об ограблении уведомили президента Франции Эмманюэля Макрона. В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что глава государства "получает информацию о ситуации в режиме реального времени". Позже сам Макрон в социальной сети прокомментировал инцидент, назвав произошедшее "посягательством на наследие".





Эмманюэль Макрон президент Франции Ограбление Лувра – это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим. Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом.

Также на произошедшее отреагировала оппозиция. Например, лидер правой парламентской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал ограбление Лувра "унижением для всей страны".

В свою очередь, член городского совета Парижа Ян Броссат в своих соцсетях напомнил, что 16 июня музей закрывали из-за забастовки работников. Как раз тогда сотрудники предупреждали о нехватке персонала для охраны.

"Почему министр не услышал их предупреждения?" – написал сенатор-коммунист.

В июне этого года сотрудники службы приема посетителей и охрана Лувра действительно провели забастовку. В разгар туристического сезона работники заявили о серьезном наплыве посетителей, в свете чего очевидной стала нехватка персонала. Сотрудники также требовали улучшения условий труда. Лувр был закрыт на несколько часов, а некоторые посетители так и не попали внутрь, несмотря на купленные билеты, сообщали СМИ.

"Это называется разгильдяйство"

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Искусствовед и бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Елизавета Лихачева заявила в эфире "Радио РБК", что ограбление Лувра стало возможным из-за разгильдяйства со стороны администрации музея и службы безопасности.





Елизавета Лихачева искусствовед, бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Никаких других причин произошедшего нет. <…> Ремонтные работы нарушили периметр безопасности. В результате люди этим воспользовались, и никто об этом не подумал. Это называется разгильдяйство.

Эксперт добавила, что злоумышленники нередко пользуются проведением ремонтных работ в музеях при планировании ограблений. Также выносить ценности из музеев могут во время аварийных ситуаций или военных действий.

Коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий добавил, что продать украденные экспонаты или выставить их на аукционы за реальную стоимость будет невозможно. Он отметил, что грабители, вероятно, дилетанты, так как профессионалы знают, что "попасться на музейном ограблении слишком легко".

Подстаницкий также назвал мифом версию о том, что Лувр могли ограбить ради того, чтобы пополнить чью-то коллекцию.

Эксперт по антикварному рынку и русскому изобразительному искусству, искусствовед Аркадий Шварцер также добавил, что ценности из Лувра вскоре найдут "на помойке". Он предположил, что злоумышленники рассчитывают на частичную выплату от страховой компании. Они могут пригрозить уничтожением экспонатов, рассказал Шварцер.

"А затем их случайно находят на помойке. Все эти грабежи заканчиваются одним и тем же – все находят", – сказал специалист радиостанции "Говорит Москва".

Шварцер уточнил, что страховой это выгоднее, чем платить полную сумму.