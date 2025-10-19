Прокурор Парижа Бекко: ограбить Лувр могли по заказу или для отмывания денег

Фото: AP Photo/Alexander Turnbull

Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления Лувра. Злоумышленники могли украсть драгоценности по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко в беседе с газетой Figaro.

По ее словам, версия о возможном иностранном следе в этом ограблении не является приоритетной.

В свою очередь, президент страны Эммануэль Макрон заверил, что украденные драгоценности будут найдены, а преступники предстанут перед судом. На своей странице в соцсети Х глава Франции назвал ограбление покушением на историческое наследие.

Он отметил, что под руководством прокуратуры Парижа делается все возможное, и пообещал усилить меры безопасности в Лувре.

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. Группа вооруженных злоумышленников разбила окна в главном парижском музее и украла ювелирные украшения, после чего скрылась с места происшествия. Среди похищенного, по сведениям журналистов, оказались изделия из коллекции Наполеона, включая броши, тиары и ожерелья.

Как уточнила министр культуры Франции Рашида Дати, для ограбления преступникам понадобилось 4 минуты. При этом, по данным СМИ, полиция нашла вещи, которые использовали злоумышленники. Среди них были обнаружены две шлифовальные машины, газовая горелка, емкости с бензином, перчатки, рации и одеяло.

Вместе с тем одна из драгоценностей была обнаружена в поврежденном состоянии рядом с музеем. Речь идет о короне супруги Наполеона III – императрицы Евгении.

