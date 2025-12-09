Генштаб Белоруссии назвал обстановку в республике сложнее, чем в 1941 году

Фото: depositphotos/ligora

Ситуация вокруг Белоруссии сейчас сложнее, чем перед началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года. Об этом заявил начальник Генштаба – первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, экономические и интеллектуальные возможности стран значительно выросли, а вооружение и военная техника стали более совершенными.

"Сегодня те факторы, которые влияли на обстановку войны в 1941-м, к сожалению, не являются доминирующими", – обратил внимание Муравейко.

В частности, в настоящее время на первый план выходят взаимные претензии и санкционная политика, которые не приведут ни к чему хорошему в ближайшем будущем, подытожил глава Генштаба.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия вынуждена усиливать пограничников военными силами, несмотря на стабилизацию ситуации на границе с Украиной.

По его словам, в сегодняшней повестке стоят вопросы, связанные с укреплением границы, включая строительство застав и вооружение пограничников.

Более того, Минску приходится размещать войска во второй линии за пограничниками, что не только отвлекает внимание, но и требует определенных ресурсов.