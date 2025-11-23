Белорусские ракетчики планируют провести учения на полигоне в России

Фото: ТАСС/AP/Виктор Драчев

Белорусские военные планируют провести пуски из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез-М" на российском полигоне в ближайшее время. Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил республики Руслан Чехов.

По его словам, современные комплексы позволяют обучать ракетчиков без использования полигонов, с помощью электронных пусков. Однако для завершения подготовки необходим именно боевой пуск.

"Такие пуски мы проводим на одном из полигонов Российской Федерации. В этом году были (пуски. – Прим. ред.), работал "Полонез-М" на максимальную дальность. Задачи были выполнены, пуски были высоко оценены", – сказал представитель Минобороны в интервью телекомпании "ВоенТВ".

Ранее министр обороны Андрей Белоусов обратил внимание на усиление со стороны НАТО учебно-боевых и разведывательных операций вблизи границ России и Белоруссии. Как уточнил глава Минобороны РФ, альянс сохраняет значительное военное присутствие на восточном фланге. В частности, на последних учениях в этом регионе было задействовано около 60 тысяч военных.