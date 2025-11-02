Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на XIII встрече секретарей СБ стран СНГ

Фото: depositphotos/borkus

Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества в ходе XIII встречи секретарей советов безопасности (СБ) стран СНГ, которая является мероприятием, завершающим международный фестиваль "Народы России и СНГ", сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"Мы планируем подписать план сотрудничества с Республикой Беларусь", – сказал Шевцов.

Также он уточнил, что предстоящая встреча будет включать не только обсуждение актуальных вызовов и угроз на мировой арене, но и вопросы гуманитарного взаимодействия и сотрудничества.

