Россия заявила Японии протест из-за учений у границы

Фото: 123RF.com/huettenhoelscher

Посольство Японии в Москве получило от России протест из-за учений вблизи границы, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"Был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от РФ", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, подобная провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных границ России.

Кроме того, МИД выразил озабоченность тем фактом, что с Японского архипелага до сих пор не вывезли батарею наземного комплекса "Тифон". Он предназначен для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности. В связи с этим Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила надежду на то, что стране удастся заключить мирное соглашение с Москвой. Отношения двух стран она охарактеризовала как "тяжелые", но подчеркнула, что теперь японское правительство собирается решить территориальную проблему.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует стремление правительства Японии заключить мирный договор. При этом он указал, что Токио занимает "весьма недружественную позицию" в отношении РФ.