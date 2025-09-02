Патрушев заявил, что Япония готовит новые территориальные претензии к России

Фото: depositphotos/ruskpp

Власти Японии готовят почву для выдвижения новых территориальных претензий к России. Об этом рассказал помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности", – сказал Патрушев в интервью aif.ru.

По его словам, Япония стремится не к справедливости в вопросе о северных территориях, а к ресурсам. Патрушев напомнил, что морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения там выносят со дна корм для косяков рыб.

"Если же говорить о том, по праву ли Россия владеет южными Курилами, то тут и обсуждать нечего. В 1945 году советская армия и флот осуществили освободительную миссию, вернув нашей стране земли, временно отторгнутые за 40 лет до этого по итогам русско-японской войны", – подчеркнул политик.

Он добавил, что в 1920-х годах Токио планировал сделать Японское море внутренним. Также планировался захват Камчатки для дальнейшего владения Охотским морем. А во время Великой Отечественной войны Япония неоднократно пыталась контролировать проливы между Японским морем и Тихим океаном.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин 3 сентября посетит парад по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. Предполагается, что на мероприятии Китай представит собственную военную технику, находящуюся на вооружении армии. Участие также подтвердили свыше 20 руководителей иностранных государств.

Кроме того, китайские власти планируют восстановить находящиеся на территории России мемориальные памятники, которые относятся к Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.

