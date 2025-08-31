Китай планирует восстановить памятники антияпонской войны в РФ

Фото: 123RF/robson309

Власти КНР планируют восстановить находящиеся на территории России мемориальные памятники, которые относятся к Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Об этом заявил директор департамента по мемориальной работе министерства по делам ветеранов Китая Ли Цзинсянь, передает ТАСС.

"Планируем, что они (памятники. – Прим. ред.) будут доступны для посещения уже в ближайшее время", – заметил он.

По его словам, департамент по мемориальной работе постоянно занимается сбором и проверкой данных, касающихся мемориальных объектов. Одновременно прилагаются усилия для обеспечениях их надлежащей защиты, подчеркнул Ли Цзинсянь.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей.

Глава государства напомнил, что в этом году Москва и Пекин отмечают 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии, которая ознаменовала окончание Второй мировой войны.

Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие людские потери, подчеркнул Путин. Советские и китайские граждане испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом.