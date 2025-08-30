Путин заявил, что РФ и КНР осуждают попытки извратить историю Второй мировой войны

Фото: kremlin.ru

Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей. Об этом заявил Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии своего визита в Китай.

Глава государства напомнил, что в этом году Москва и Пекин отмечают 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии, которая ознаменовала окончание Второй мировой войны.

Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие людские потери, подчеркнул Путин. Советские и китайские граждане испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом. Исторические факты неоспоримо свидетельствуют о тяжести и масштабах сражений тех лет.

По словам Путина, в России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для СССР месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз. Это позволило армии СССР сконцентрировать усилия на разгроме нацизма и освобождении Европы.

"Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран", – отметил президент РФ.

Однако, добавил он, такое искреннее и ответственное отношение к прошлому резко отличается от ситуации в некоторых европейских странах, где варварски оскверняются и уничтожаются обелиски и могилы советских воинов, а также ретушируются "неудобные" исторические факты. В некоторых западных странах фактически проводится пересмотр итогов Второй мировой войны, игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

По мнению Путина, данные тенденции основаны на нежелании вспоминать о прямой вине предшественников действующих элит Запада за развязанную ими войну, стремлении "вымарать" позорные страницы из своей истории, а также намерении поощрять реваншизм и неонацизм.

"Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре. Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента", – указал российский лидер.

Москва и Пекин осуждают попытки переписать историю и итоги Второй мировой войны и будут непоколебимо отстаивать свою позицию. Путин заключил, что память о совместной борьбе советского и китайского народов против германского нацизма и японского милитаризма является для РФ непреходящей ценностью.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генсек НАТО Марк Рютте фактически поддерживает фашизацию Европы, не признавая новые российские территории.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил Германию и остальную часть Европы при нынешних лидерах с подобием "Четвертого рейха". Глава МИД призвал провести откровенный диалог по поиску путей нормализации обстановки в Евразии на основе Устава ООН.