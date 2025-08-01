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Германия и остальная часть Европы при нынешних лидерах вырождаются в подобие "Четвертого рейха". Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованной в "Российской газете".

Лавров отметил, что на сегодняшний день в Европе складывается более чем тревожная ситуация. При этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вряд ли чем-то сможет помочь, добавил он.

"В Евразии, как и в мире в целом, нарастает конфликтный потенциал. Некоторые ученые и эксперты говорят, что впереди десятилетие, а то и целая эпоха войн. Убежден: все ответственные, разумные силы должны не допустить подобного сценария", – подчеркнул глава МИД.

Министр призвал провести откровенный диалог по поиску путей нормализации обстановки в Евразии на основе Устава ООН, прежде всего закрепленного в нем принципа суверенного равенства всех государств.

Ранее Лавров заявлял, что Россия впервые за всю историю ведет войну в одиночку против всего Запада. Глава МИД РФ напомнил, что в Первую и Вторую мировую войну у страны были союзники. Однако в настоящее время их нет.

Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако попытки сделать из РФ вражескую фигуру не отвечают интересам народов европейских стран.