Фото: 123RF/vershininphoto

Германия планирует заполучить крылатые ракеты Tomahawk из США, а также пусковые установки Typhon для того, чтобы наносить удары по Москве. Об этом утверждается в статье Military Watch Magazine.

Дальность полета такой ракеты варианта Block IV составляет 1,6 тысячи километров. Авторы материала называют Россию основной целью закупок ФРГ данных ракет, а наносить удары по целям в Москве возможно будет с территории Германии.

В статье также обратили внимание на размещение вооруженных немецких подразделений на территории Литвы. Таким образом, Германия значительно расширила свои наступательные возможности против России, говорится в материале.

Минобороны ФРГ ранее заявило, что приняло к сведению заявление Владимира Путина о планах по оснащению Военно-морского флота (ВМФ) РФ новейшими технологиями. В ведомстве подчеркнули, что Германия также вкладывает средства в развитие своих морских сил.

Любые поползновения, которыми Запад угрожает Москве, вызывают тревогу о том, какие планы на самом деле "варятся" там, сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. В пример он привел высказывание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который указал, что Германия "готова убивать русских солдат", и заявления глав стран НАТО о том, что они "вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область".

В середине июля Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. МИД РФ было поручено сообщить немецкой стороне о принятом решении.