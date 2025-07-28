Глава МИД Лавров: Россия впервые в истории воюет против всего Запада в одиночку

Фото: телеграм-канал "МИД России"

РФ впервые за всю историю ведет войну в одиночку против всего Запада. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые были сделаны на форуме "Территория смыслов".

Глава МИД РФ напомнил, что в Первую и Вторую мировую войну у страны были союзники. Однако в настоящее время их нет, уточнил Лавров. В связи с этим он указал, что России сейчас нужно полагаться только на себя.

Министр также обратил внимание на то, что у страны есть немало дел, главное из которых заключается в победе над врагом.

Ранее Лавров подчеркивал, что любые поползновения, которыми Запад угрожает Москве, вызывают тревогу о том, какие планы на самом деле "варятся" там. В качестве примера он привел высказывание главы Минобороны ФРГ, который указал, что Германия "готова убивать русских солдат".