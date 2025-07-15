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Западные страны пытаются разбить "‎неудобную" Россию в последний раз, а не воюют за Украину, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в разговоре с РИА Новости.

Экс-премьер указал, что когда будет подписан мирный договор об урегулировании конфликта на Украине, отношение многих стран к России изменится. Также поступит и Запад, поскольку он в настоящий момент "с последней попытки" старается разбить РФ.

"Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению", – добавил Степашин.

Он также обратил внимание, что Россия, имеющая огромную территорию, инфраструктуру и выдающиеся традиции, "никому не удобна".

Как ранее отметил Владимир Путин, в основе противоречий между Россией и Западом лежит геополитический аспект, а не идеология. При этом, подчеркнул российский лидер, после крушения коммунистического режима и распада СССР осталось "наплевательское" отношение к государственным стратегическим интересам РФ.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективному Западу не удастся нанести РФ стратегическое поражение, используя Украину в качестве тарана. Он уточнял, что ранее Запад уже шел войной на РФ, но это у западных стран никогда не получалось, поэтому не получится и сейчас.

