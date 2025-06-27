Путин заявил, что "игра в одни ворота" с Западом закончилась

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"Игра в одни ворота" с Западом завершилась. Об этом заявил Владимир Путин по итогам заседания Высшего евразийского экономического союза, передает RT.

"Не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный", – отметил он.

Как подчеркнул российский лидер, Запад поддержал госпереворот на Украине, после чего стал указывать на агрессию Москвы.

"Почему что произошло? <...> В чем их вина? Как будто они младенцы, которые вчера на свет появились", – сказал глава государства.

Ранее Путин назвал привычной и беспардонной ложью утверждения о российских планах вторжения в Европу. Президент рассказал, что подобную "страшилку" руководство НАТО самостоятельно придумало и повторяет из года в год. По его мнению, это делается для обмана собственного народа, чтобы вытаскивать из него деньги.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна указывал, что новая концепция НАТО заключается в том, что Альянс может перенести боевые действия на территорию РФ, если к ним "придет" Россия.

