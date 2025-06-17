Захарова назвала нелепой идею МИД Эстонии о переносе войны в Россию

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Эстонская идея о "переносе войны в Россию" нелепа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, он (глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. – Прим. ред.) плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", – цитирует ТАСС дипломата.

По словам Захаровой, в Брюсселе таких деятелей также не воспринимают всерьез, так как они в роли "шумных эффектов".

Ранее глава МИД Эстонии рассказал о "новой концепции". Она заключается в том, что НАТО может перенести боевые действия на территорию России.

При этом на предстоящем саммите Альянса, который пройдет в конце июня, представители стран объединения планируют обсудить увеличение бюджетов на оборону и новые варианты для немедленного реагирования в случае якобы российского нападения.