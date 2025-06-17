17 июня, 18:33Политика
Захарова назвала нелепой идею МИД Эстонии о переносе войны в Россию
Фото: mid.ru
Эстонская идея о "переносе войны в Россию" нелепа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, он (глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. – Прим. ред.) плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", – цитирует ТАСС дипломата.
По словам Захаровой, в Брюсселе таких деятелей также не воспринимают всерьез, так как они в роли "шумных эффектов".
Ранее глава МИД Эстонии рассказал о "новой концепции". Она заключается в том, что НАТО может перенести боевые действия на территорию России.
При этом на предстоящем саммите Альянса, который пройдет в конце июня, представители стран объединения планируют обсудить увеличение бюджетов на оборону и новые варианты для немедленного реагирования в случае якобы российского нападения.