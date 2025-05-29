Эстония пригрозила РФ установить буи в территориальных водах на Нарве

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В Эстонии пригрозили российской стороне установить навигационные буи в своих территориальных водах на Нарве. Об этом заявил глава МВД Эстонии Игорь Таро, передает ERR.

"Эстония представила свои предложения России. <…> Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония все равно может установить эти буи в своих территориальных водах", – подчеркнул глава ведомства.

В мае 2024 года на сайте департамента полиции и погранохраны при МВД Эстонии появилось сообщение, что российские пограничники якобы сняли установленные в эстонских водах реки Нарва буи, которые используются для обозначения судоходных путей. Как отметили российские дипломаты, буи находились в территориальных водах России.

Позже Эстония предложила России совместно измерить фарватер Нарвы. В своей ноте эстонские дипломаты подчеркнули, что страны, судя по всему, по-разному оценивают направление фарватера, который относится к основной контрольной линии между странами.

Спустя время МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и высказал свою позицию по поводу фарватера на Нарве. СМИ писали, что из-за не согласия России измерять дно реки для уточнения курса фарватера, курс должен рассматриваться на основе существующих знаний и практики.