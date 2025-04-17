Захарова заявила об ответе России на угрозы кораблям со стороны Эстонии

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Россия в случае противоправных действий против своих кораблей в Балтийском море со стороны Эстонии соразмерно отреагирует на угрозы этой страны как члена НАТО. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что Россия решительно осуждает "пиратские замашки" Эстонии, так как предоставленные Военно-морским силам (ВМС) государства полномочия явно выходят за рамки международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

"Налицо злонамеренное решение Таллинна, попирающее дух и букву международного права", – цитирует ее ТАСС.

Захарова уверена, что ВМС Эстонии могут создавать существенные риски для судоходства в Балтике и безопасности в регионе. Представитель МИД России добавила, что рассчитывает на объективную оценку этой ситуации со стороны всех стран, которые "не только на словах" следуют международному праву.

Эстонский президент Алар Карис 14 апреля утвердил поправки к законам об организации сил обороны и экономической зоне, которые дают военным Эстонии право атаковать гражданские суда в морской зоне государства.

В законе говорится, что ВМС смогут атаковать суда, если увидят в их действиях "угрозу важным объектам балтийской республики", включая критическую инфраструктуру, объекты оборонного назначения и порты.

По версии ряда СМИ, провокации Эстонии в отношении России могут привести к войне с НАТО. Таллин надеется на поддержку Альянса в случае конфликта с Москвой, поэтому последняя не станет нападать на республику, уверены журналисты.

