Президент Эстонии Карис утвердил закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда

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Эстонский президент Алар Карис утвердил поправки к законам об организации сил обороны и экономической зоне, которые дают военным Эстонии право атаковать гражданские суда. Об этом сообщает EER.

Военные Эстонии смогут применять силу в морской зоне государства, если увидят угрозу важным объектам республики – критической инфраструктуре, объектам оборонного назначения, портам и другим сооружениям.

Ранее экс-командующий ВМФ Эстонии Юри Саска раскритиковал законопроект. По его мнению, поправки ставят командира военного корабля в стрессовую ситуацию, так как вся ответственность за атаку на гражданское судно возлагается именно на него, если выяснится, что корабль не угрожал Эстонии. Кроме того, затопление судна создаст угрозу для окружающей среды.

Помощник президента России Николай Патрушев назвал этот закон отвратительным. По его словам, нужно найти способ противодействовать этим поправкам. Патрушев уверен, что за законом кто-то стоит, так как сама Эстония неспособна на реализацию такого сценария.

