ERR: власти Эстонии могут дать военным право топить подозрительные суда

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Эстонский парламент 9 апреля рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий военным применять силу к торговым судам, которые будут подозреваться в намерении повредить подводные кабели и прочие объекты инфраструктуры. Об этом со ссылкой на документ сообщает издание ERR.

При этом в крайнем случае – при угрозе жизни людей или во избежание катастрофы – военным разрешат топить суда, которые не подчинились приказам. Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу подчеркнул, что перед затоплением экипаж судна эвакуируют.

Экс-командующий ВМФ Эстонии Юри Саска раскритиковал законопроект. По его словам, данные меры будут ставить командира военного корабля в стрессовую ситуацию, поскольку именно на него возлагается ответственность в случае неподтверждения подозрений о том или ином судне.

Бывший военнослужащий также обратил внимание, что после затопления судно будет создавать большую угрозу для окружающей среды.

В феврале подводный кабель, соединяющий Финляндию и Германию, был разорван в шведской экономической зоне Балтийского моря у берегов острова Готланд. Прокуратура Швеции и береговая охрана начали предварительное расследование, а на место происшествия был направлен служебный корабль.

Спустя несколько дней федеральная полиция Германии остановила для проверки танкер Arne по подозрению в повреждении подводного кабеля. Судно в этот момент находилось в Кильском канале, соединяющем Балтийское и Северное моря.