Al Masirah: США нанесли авиаудары по захваченному хуситами судну Galaxy Leader

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Истребители ВС США нанесли авиаудары по судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в 2023 году. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на источники.

Хуситы захватили израильское грузовое судно, которое ходило под флагом Багамских островов, в ноябре 2023 года на пути из Турции в Индию. Американские военные нанесли удар по капитанской рубке корабля. Инцидент произошел около побережья Ходейды, на западе Йемена.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал американским военным начать боевые действия против мятежного движения "Ансар Аллах". Войска США нанесли удары по йеменским городам Саада, Сана, Дамар, а также по округу Анс и провинции Эль-Бейда.

Хуситы заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам. К примеру, в Сане удары пришлись по густонаселенному жилому району. Согласно последним данным, число погибших в результате ударов США достигло 53 человек.

Представители движения "Ансар Аллах" заверили, что атака США по территории Йемена не останется без ответа. Силы йеменских хуситов выразили готовность противостоять "эскалацией на эскалацию".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе разговора с госсекретарем США Марко Рубио призвал к прекращению применения силы против хуситов и заявил о необходимости вступления в политический диалог.