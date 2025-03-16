Лавров в разговоре с Рубио призвал прекратить применение силы против хуситов

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе разговора с госсекретарем США Марко Рубио призвал к прекращению применения силы против хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Вашингтон проинформировал Москву о решении приступить к военной операции в регионе Красного моря.

"Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие", – сообщили в МИД РФ.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов. Войска США нанесли удары по йеменским городам Саада, Сана, Дамар, а также по округу Анс и провинции Эль-Бейда.

Хуситы заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам. К примеру, в Сане удары пришлись по густонаселенному жилому району.

Представители движения "Ансар Аллах" заверили, что авиационные удары США по территории Йемена не останутся без ответа. Силы йеменских хуситов выразили готовность противостоять "эскалацией на эскалацию".