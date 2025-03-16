Трамп лично наблюдал за ударами США по Йемену

Фото: x.com/WhiteHouse

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично наблюдал за авиационными ударами американских войск по территории Йемена.

Официальный аккаунт Белого дома опубликовал в соцсети X фотографии, на которых Трамп в наушниках и с микрофоном смотрит на мониторы, где демонстрируются запуски ракет ВС США.

"Слишком долго американские экономические и национальные интересы подвергались нападению со стороны хуситов. Но только не при этом президенте", – говорится в сообщении администрации США.

15 марта Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Войска США нанесли удары по йеменским городам Саада, Сана, Дамар, а также по округу Анс и провинции Эль-Бейда.

Хуситы заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам. К примеру, в Сане удары пришлись по густонаселенному жилому району. Согласно последним данным, в этом городе погибли по меньшей мере 13 человек.

Представители движения "Ансар Аллах" заверили, что авиационные удары США по территории Йемена не останутся без ответа. Силы йеменских хуситов выразили готовность противостоять "эскалацией на эскалацию".