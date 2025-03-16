Al Masirah: десять человек погибли при ударе США по дому на севере Йемена

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Десять человек погибли при обрушении жилого дома в результате авиаударов армии США в городе Саада на севере Йемена. Об этом сообщает издание Al Masirah.

По информации журналистов, еще как минимум 13 человек получили различные травмы.

Кроме того, истребители США также нанесли удар по электростанции в городе Дхаяне в провинции Саада. В результате была прекращена подача электричества в самом городе и пригородах.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", заявив, что мятежники проводят мощную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

Вскоре армия США начала наносить авиаудары сразу по нескольким провинциям Йемена. Центральное командование ВС США отметило, что операция включает серию точечных ударов по объектам хуситов.

Однако, как утверждают в движении "Ансар Аллах", американские войска наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре и жилым районам, а не по военным объектам. В частности, по меньшей мере 13 человек погибли в результате авиаударов американских войск по столице Йемена Сане.

Госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал российского министра об американской операции против движения "Ансар Аллах".