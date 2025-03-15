Трамп приказал военным США начать боевые действия против хуситов в Йемене

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Президент США Дональд Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".

"Они проводят мощную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА", – указал он в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, атаки хуситов необходимо прекратить. Трамп также обратился к Ирану и призвал его немедленно остановить поддержку движения.

Ранее США официально признали правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией. По данным СМИ, хуситы рассматривают возможные ответные меры. Среди них – запрет для американских судов на проход в Баб-эль-Мандебском проливе и возобновление полномасштабных военных действий в Йемене.

В свою очередь, хуситы также сообщили об уничтожении американского дрона MQ-9 Reaper. По их словам, беспилотник нарушил воздушное пространство Йемена и выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Ходейда.

В январе хуситы также сообщили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Для атаки использовались две крылатые ракеты и четыре дрона.

Позже Штаты и Великобритания ударили по объектам хуситов в подконтрольной повстанцам Сане. По данным СМИ, обстрелам также подверглись объекты в провинции Амран на северо-западе страны.

