США и Израиль нанесли удары по военным позициям хуситов в Йемене

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Авиация США и Израиля нанесла несколько авиаударов по военным позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.

Под обстрелом оказалась столица Йемена Сана, где истребители нанесли два удара по горе Аттан, на которой находится штаб ракетных бригад хуситов, а также один удар по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум.

В Пентагоне уже подтвердили нанесение ударов по Йемену, отметив, что целями обстрела стали ракетный склад и операционный центр хуситов.

Израильская авиация ранее нанесла несколько авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена. Под атакой оказались в том числе порты и энергетическая инфраструктура в Сане, которые использовались в военных целях.

В свою очередь, американские истребители до этого устроили массированную атаку на здание Минобороны хуситов и другие военные объекты в Сане и Ходейде.