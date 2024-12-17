США подтвердили авиаудар по зданию Минобороны хуситов в Йемене

Фото: depositphotos/nitinut380

Центральное командование ВС США (CENTCOM) официально подтвердило нанесение авиаудара по зданию Минобороны правительства йеменских хуситов. Об этом сообщается на странице командования в соцсети X.

По утверждению американских военных, высокоточный удар наносился по ключевому пункту командования и управления Минобороны хуситов.

"Этот удар отражает постоянную приверженность CENTCOM защите американского и коалиционного персонала, региональных партнеров и международных перевозок", – говорится в заявлении командования ВС США.

О том, что истребители США нанесли серию ударов по йеменским городам Сана и Ходейда, стало известно в ночь на 17 декабря. Помимо здания Минобороны, массированной атаке американской авиации подверглись и другие военные объекты мятежного движения хуситов "Ансар Аллах".

В ноябре военно-морские силы США нанесли удар ракетами морского базирования по йеменской провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем хуситов. Всего американскими военными было выпущено по меньшей мере семь ракет.