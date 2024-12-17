Al Hadath: США нанесли удар по зданию Минобороны правительства хуситов

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Истребители США нанесли серию ударов по йеменским городам Сана и Ходейда, в том числе по зданию Минобороны правительства хуситов. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным СМИ, массированной атаке американской авиации подверглись и другие военные объекты мятежного движения хуситов "Ансар Аллах". Последствия атаки пока не уточняются.

В начале декабря хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву. Утверждалось, что гиперзвуковая ракета "Палестина-2" успешно поразила цель. В движении "Ансар Аллах" добавили, что из-за продолжающихся преступлений Израиля в секторе Газа хуситы удвоят количество операций с использованием ракет и беспилотников.