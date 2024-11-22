ТАСС: военные корабли США нанесли удары по объектам хуситов

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Военно-морские силы США нанесли удар ракетами морского базирования по йеменской провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем хуситов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Всего американскими военными было выпущено по меньшей мере семь ракет. Взрывы раздались в районах Эль-Матина, Эт-Тухейта, Эль-Гувейрик и Эль-Джабалия.

Ранее стало известно, что военная база США в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. По данным СМИ, одна из ракет упала на территории базы.

В середине ноября боевики хуситов также атаковали два американских эсминца в Красном море и авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море.