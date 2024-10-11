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11 октября, 03:48

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РИА Новости: военные США открыли огонь из артиллерии по союзным сирийским силам

Артиллерия США открыла огонь по союзным сирийским силам – СМИ

Фото: 123RF/recstockfootage

Американская артиллерия четыре раза открыла огонь по союзным Сирии силам в Хувейджа Сакр и Марийи на северной окраине провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.

По его словам, военные вертолеты в усиленном режиме патрулируют территорию около военной базы США на газовом месторождении Конико. Отмечается, что она регулярно подвергается ракетным ударам со стороны ополчения.

Ранее военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами из РСЗО. По данным СМИ, ракеты были перехвачены силами ПВО.

В конце сентября два истребителя F-15 и пара штурмовиков А-10 международной антитеррористической коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

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