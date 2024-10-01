Военную базу с силами США у аэропорта Багдада атаковали ракетами

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами из РСЗО. Об этом сообщает агентство Reuters.

"По меньшей мере две ракеты "Катюша" были выпущены по военной базе, где размещены силы США, недалеко от международного аэропорта Багдада", – указано в сообщении.

Согласно данным агентства, ракеты были перехвачены силами ПВО.

До этого истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в качестве самообороны после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан. Американские военнослужащие при атаке на базу не пострадали.