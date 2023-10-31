ВКС РФ поразили два подземных укрытия боевиков и склад в Сирии

Фото: Министерство обороны РФ

ВКС РФ осуществили авиаудары по объектам террористов, поразив два подземных укрытия и склад с комплектующими для беспилотников в Идлибе. Об этом рассказал замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, пишет РИА Новости.

"В районах населенных пунктов Инкзик и Кансафра провинции Идлиб поражены два подземных укрытия и склад с комплектующими для беспилотных летательных аппаратов. Ликвидировано до десяти боевиков", – отметил он в ходе брифинга.

Как уточнил Кулить, авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией. По его словам, в районе Эт-Танф за день выявили 15 нарушений двумя парами истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотником MQ-1C коалиции.

Вместе с этим он указал, что за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации заметили четыре обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Ранее Кулить рассказал, что ВКС РФ ликвидировали лагерь подготовки и склад с боеприпасами террористов в Сирии. Он уточнил, что в идлибской зоне деэскалации выявлено три обстрела по сирийским позициям правительственных войск со стороны террористической группировки.