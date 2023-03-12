Детский омбудсмен заявила о договоренности с курдами о возвращении в Россию 200 детей

Фото: телеграм-канал "Мария Львова-Белова"

Достигнута договоренность с курдами о возвращении в Россию из Сирии еще 200 детей в скором времени. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

"С руководством курдской стороны договорились о вывозе еще 200 детей в ближайшее время несколькими партиями. Как вы видите, наши переговоры все лучше и лучше, и группы детей все больше и больше", – передает ее слова ТАСС.

До этого заместитель главы российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что официальная делегация, которую возглавляет Львова-Белова, смогла вернуть в Россию из Сирии 56 детей-сирот.

Работу по возвращению российских детей из зон вооруженных конфликтов начали проводить в 2018 году. По информации пресс-службы Львовой-Беловой, с декабря 2018 года удалось вернуть 423 ребенка, не включая прибывших 12 марта.

В июле 2021 года все российские дети, ранее находившиеся в тюрьмах и лагере Рош в Сирии, вернулись в Россию, заявляла Анна Кузнецова, которая тогда занимала пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

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