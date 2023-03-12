Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей-сирот – МО РФ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Официальная делегация, которую возглавляет уполномоченный по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова, смогла вернуть в Россию из Сирии 56 детей-сирот. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Официальной российской делегацией во главе с Марией Львовой-Беловой из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей-сирот, родители которых являлись гражданами РФ", – подчеркнул он.

До этого говорилось, что российский многопрофильный полевой госпиталь для пострадавших в результате землетрясения заработал в Сирии. В нем работают около 30 специалистов, они оказывают помощь пострадавшим по 30 направлениям.

Ранее Минобороны Сирии сообщило, что международный аэропорт Алеппо приостановил свою работу из-за израильской воздушной атаки. Ведомство добавило, что из-за атаки Израиля аэропорту был нанесен ущерб и он был выведен из строя.

19 февраля Израиль совершил воздушную атаку на Дамаск. В результате погибли пятеро человек, среди которых был один военнослужащий, пострадали 15 человек.

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