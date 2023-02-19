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01:08

Происшествия

Сирийская система ПВО отразила ракетный удар в районе Дамаска

Фото: depositphotos/trekandshoot

Система ПВО Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Также сообщается о мощных взрывах, которые слышны в сирийской столице.

По информации источника агентства, в результате воздушной атаки пострадал один из жилых домов на юге Дамаска.

2 февраля армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа.

Тогда СМИ сообщали о том, что израильский самолет нанес удар по Газе в ответ на принятые попытки запустить ракету по территории Израиля.

До этого две ракеты были выпущены по израильской территории из сектора Газа, их перехватила система ПВО.

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