01:08Происшествия
Сирийская система ПВО отразила ракетный удар в районе Дамаска
Фото: depositphotos/trekandshoot
Система ПВО Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.
Также сообщается о мощных взрывах, которые слышны в сирийской столице.
По информации источника агентства, в результате воздушной атаки пострадал один из жилых домов на юге Дамаска.
2 февраля армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа.
Тогда СМИ сообщали о том, что израильский самолет нанес удар по Газе в ответ на принятые попытки запустить ракету по территории Израиля.
До этого две ракеты были выпущены по израильской территории из сектора Газа, их перехватила система ПВО.
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