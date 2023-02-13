Президент Израиля Герцог призвал правительство прислушаться к протестующим

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Израиль находится на грани социального и конституционного коллапса. С таким заявлением выступил президент страны Ицхак Герцог, сообщает РИА Новости.

"Никакая власть не может быть парализована", – добавил Герцог, призвав правительство премьер-министра Беньямина Нетаньяху услышать протестующих.

На протестах в Израиле не менее 50 тысяч людей, недовольных реформами Нетаньяху, вышли к зданию правительства в Тель-Авиве. Они требовали отставки главы кабмина.

Поводом для серьезных протестов в стране стал проект судебной реформы. Согласно проекту, полномочия Верховного суда будут ограничены, а правительство получит возможность контролировать отбор судей.

Жители Израиля вышли на протесты против политики премьера Нетаньяху

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