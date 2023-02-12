Жители Израиля вышли на протесты против политики премьера Нетаньяху

В Израиле прошли массовые протесты. По меньшей мере 50 тысяч недовольных реформами премьер-министра Беньямина Нетаньяху вышли к зданию правительства в Тель-Авиве. Они выкрикивали лозунги в поддержку демократии и требовали отставки главы кабмина.

Серьезные протесты начались в стране в январе. Поводом для них стал проект судебной реформы, который предполагает ограничения полномочий Верховного суда и дает правительству возможность контролировать отбор судей.

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