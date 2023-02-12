Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Политика

Жители Израиля вышли на протесты против политики премьера Нетаньяху

Жители Израиля вышли на протесты против политики премьера Нетаньяху

В ФРГ назвали сроки начала обучения украинских военных использованию танков Leopard 2

Захарова призвала НАТО собрать саммит для расследования подрыва "Северных потоков"

Генсек НАТО не будет продлевать свои полномочия в сентябре

Авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой

Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Новости часа: российские военные раздали почти 50 тонн гумпомощи в Сирии

В Минобороны РФ рассказали о работе ремонтных цехов в зоне СВО

Новости часа: аэропорты Москвы работают в штатном режиме в условиях непогоды

Разведчики ЗВО показали отбитые у ВСУ опорные пункты

В Израиле прошли массовые протесты. По меньшей мере 50 тысяч недовольных реформами премьер-министра Беньямина Нетаньяху вышли к зданию правительства в Тель-Авиве. Они выкрикивали лозунги в поддержку демократии и требовали отставки главы кабмина.

Серьезные протесты начались в стране в январе. Поводом для них стал проект судебной реформы, который предполагает ограничения полномочий Верховного суда и дает правительству возможность контролировать отбор судей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика