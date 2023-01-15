Режим ЧП вводят в ряде регионов Перу из-за протестов

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Режим чрезвычайного положения вводится в нескольких регионах Перу с 15 января в связи с протестными акциями. Об этом сообщает газета El Peruano со ссылкой на соответствующий указ правительства страны.

Режим ЧП будет действовать 30 суток и затронет такие регионы, как Пуно, Куско, Лима, провинции Кальяо и Андауайлас, Тамбопата и Тауаману, а также округ Тората. В эти дни полиция будет обеспечивать общественный порядок при поддержке вооруженных сил страны.

Протесты продолжаются в Перу с декабря прошлого года. Сторонники экс-президента Педро Кастильо требуют отставки действующей главы государства Дины Болуарте. В результате беспорядков суммарно погибли уже порядка 48 человек.

Ранее, 8 января, в столице Бразилии случились массовые протесты. Сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару не признали итоги прошедших в октябре президентских выборов. Они атаковали здания парламента и Федерального верховного суда, а также дворец Планалту.



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