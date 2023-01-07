Посольство Венесуэлы в США объявило о полном прекращении работы

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Посольство Венесуэлы в Соединенных Штатах полностью прекращает работу с 5 января в связи с ликвидацией "временного правительства" Хуана Гуаидо. Об этом со ссылкой на заявление дипведомства сообщает РИА Новости.

"Мы глубоко сожалеем о том влиянии, которое это решение может оказать на наших венесуэльских сограждан в США", – говорится в сообщении диппредставительства.

Отмечается, что такое решение было принято большинством депутатов Нацассамблеи Венесуэлы, избранных в 2015 году.

31 декабря венесуэльская оппозиция на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. За высказались 72 человека, против 29, воздержались семь.

В 2019 году в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. После этого глава Нацассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

О признании Гуаидо президентом заявили ряд стран Запада, в том числе Соединенные Штаты. В свою очередь, Россия, КНР, Турция и другие государства поддержали Мадуро как легитимного лидера Венесуэлы.

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