В США объяснили отзыв дипломатов из Венесуэлы

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Отзыв американских дипломатов из Венесуэлы связан со сложностями в обеспечении их безопасности. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Наша миссия заключалась в том, чтобы восстановить демократию и помочь венесуэльцам. Наше посольство было важной частью этой работы, люди в нем проделали прекрасную работу. Их безопасность всегда являлась приоритетом и это (ее обеспечение) стало очень сложно", – цитирует РИА Новости Помпео, который выступил в эфире телеканала KRIV Fox 26.

Во вторник, 12 марта, власти Венесуэлы дали американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть Каракас.

Большая часть американских дипломатов покинула Венесуэлу еще 27 января, когда Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо поддержали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия выступает в поддержку Николаса Мадуро.