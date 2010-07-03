Сторонники Мадуро захватили посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Фото: ТАСС/AP Photo/Ariana Cubillos

Поддерживающие президента Венесуэлы Николаса Мадуро активисты захватили посольство республики в Вашингтоне. Американской полиции не удалось заставить их покинуть здание, передает "Интерфакс".

По информации СМИ, полицейские заняли позиции у ворот посольства. Несколько сотрудников полиции вошли внутрь и провели короткие переговоры с активистами, в частности, с адвокатом из Фонда партнерства за гражданское правосудие Марой Верхейден-Хиллиард. Затем полиция покинула здание дипмиссии, заблокировав вход снаружи, а сторонники Мадуро вернулись на второй этаж.

Венесуэльские власти заявили, что появление полицейских США в здании посольства является нарушением международного права. Отмечается, что все дипломаты республики покинули Штаты еще в апреле.

В конце января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Его статус признал Вашингтон. Гуаидо также поддержали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.

Россия выразила поддержку Николасу Мадуро как законному президенту Венесуэлы. В МИД РФ заявили, что США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы. Также Мадуро поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в организации и поддержке госпереворота в Боливарианской Республике. По его словам, Вашингтон стремится создать внутренний конфликт в Венесуэле.

В начале мая Хуан Гуаидо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. При этом политик отметил, что согласился бы на предложение США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы таковое поступило.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов.