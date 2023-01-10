Захарова посоветовала Зеленскому и Тихановской помнить о судьбе "слитого" США Гуайдо

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской следует помнить о судьбе "слитого" Соединенными Штатами экс-главы временного правительства Венесуэлы в изгнании Хуана Гуайдо, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что лидера венесуэльской оппозиции "потихоньку сливали" в течение всего 2022 года.

"Даже Испания восстановила отношения с Венесуэлой на уровне послов. И вот свершилось: Гуайдо больше даже и не марионетка, а просто никто", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, Вашингтон продолжает прилагать все усилия, чтобы сымитировать наличие борьбы в рядах венесуэльской оппозиции, однако никто не стремится занять пост нового "лжепрезидента". Она отметила, что представленные кандидаты не вызывают доверия даже у лояльных Вашингтону СМИ и экспертов.

"Понятно почему: сольют так же, как и нынешний неудавшийся проект. Тихановской приготовиться. Да и Володимир Олександрович (Зеленский. – Прим. ред.) держал бы биографию Гуайдо на рабочем столе. Непосредственно под зеркальцем", – добавила Захарова.

31 декабря 2022 года венесуэльская оппозиция проголосовала за ликвидацию временного правительства Гуайдо. За высказались 72 делегата, против 29, воздержались семь.

В 2019 году в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. После этого глава Нацассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства.

О признании Гуайдо президентом заявили ряд стран Запада, в том числе Соединенные Штаты. В свою очередь, Россия, КНР, Турция и другие государства поддержали Мадуро как легитимного лидера Венесуэлы.

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