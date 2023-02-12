Антироссийскую резолюцию вынесут на Генассамблею ООН в годовщину начала спецоперации – СМИ

Фото: depositphotos/ognjen1234

Страны-союзники Украины 24 февраля выступят с предложением к Генеральной ассамблее ООН проголосовать за антироссийскую резолюцию с призывом к Москве "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все вооруженные силы из Украины". Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Сторонники Украины распространили предложенную резолюцию для принятия Генассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины [спецоперации] <…>, которая подчеркнула бы необходимость мира", – указано в публикации.

Документ будет вынесен в годовщину начала спецоперации России. Украина выражает надежду на получение максимальной поддержки данной резолюции.

Ранее сообщалось, что лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН, которое инициировала Россия. Он призвал стороны конфликта на Украине немедленно договориться о прекращении огня.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!