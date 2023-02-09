Лидер группы Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН. Роджер Уотерс призвал стороны конфликта на Украине немедленно договориться о прекращении огня.

При этом рок-музыкант заявил, что боевые действия на Украине выгодны малочисленной группе людей, которые на данный момент "набивают карманы".

Ранее Уотерс назвал Джо Байдена военным преступником, обвинив президента США в разжигании конфликта на Украине. Тогда рок-музыканта поддержал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.