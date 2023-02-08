Основатель Pink Floyd в Совбезе ООН призвал к перемирию на Украине

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Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ходе заседания Совета безопасности ООН, инициированном Россией, призвал к немедленному перемирию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. <...> Единственный разумный путь действий сегодня – это немедленное перемирие на Украине. Никаких "но", никаких "если", – сказал музыкант.

По его словам, президенты США, России и Украины, а также НАТО должны изменить свои курсы и договориться о прекращении огня.

Уотерс последовательно выступает в поддержку России в конфликте на Украине. Так, он называл президента США Джо Байдена преступником, критикуя американскую администрацию за вмешательство в ситуацию на Украине.



Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена преступником

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