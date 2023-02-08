В Совфеде указали на разрыв между интересами американцев и властей США

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В Соединенных Штатах в скором времени можно будет наблюдать разрыв между интересами властей и настоящими интересами американской нации, которым противоречит участие в конфликте на Украине. Таким мнением поделился глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как The New York Times. Это важный феномен", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор также вспомнил войну в Ираке. Однако, считает Пушков, прямых параллелей здесь нет, но в отличие от конфронтации с государством Ближнего Востока, эскалация с Россией несет в себе прямую опасность для США. По мнению сенатора, это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.

Ранее аналитики газеты The New York Time заявили, что новая военная помощь Украине говорит о том, что Запад поддерживает Киев в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы. Эксперты считают, что западные страны готовы к "еще одному кровавому году".

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