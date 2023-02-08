Режим КТО ввели в границах хутора Петровского на Ставрополье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На территории хутора Петровского Советского городского округа Ставропольского края ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"8 февраля 2023 года в 20 часов 00 минут <…> начальником управления ФСБ России по Ставропольскому краю в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции", – говорится в сообщении.

В связи с подобными обстоятельствами в районе хутора ввели соответствующий режим.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Ставрополе террористический акт. Члены террористической группировки готовились взорвать транспортный объект. Входившими в ячейку россиянами готовилось совершение теракта по указанию зарубежных эмиссаров "Исламского государства" (признана террористической и запрещена на территории РФ).



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