Пожарный пострадал в результате падения летательного аппарата на Ставрополье

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Пожарный получил травмы в результате падения неизвестного летательного аппарата на Ставрополье, сообщает ТАСС со ссылкой на противопожарную и аварийно-спасательную службу региона.

В ведомстве уточнили, что приехавшие к месту ЧП специалисты осматривали очаг возгорания. В этот момент неизвестный предмет взорвался. В результате пострадал пожарный. Он был доставлен в больницу с осколочными ранениями конечностей и ожогом лица.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее умер раненный в результате взрыва в Бердянске Запорожской области заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников. Он пострадал при взрыве, который устроили 26 августа ВСУ у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из Мариуполя.

Колесникова доставили в больницу с осколочными ранениями, однако спасти мужчину не удалось. По данным следствия, взрывное устройство начинили поражающими элементами и закрепили на высоте свыше трех метров на дереве.