В столице ревнивый бомж зарубил мачете мужа своей бывшей

13:59
Фото: телеграм-канал Mash
На юго-востоке столицы мужчина на почве ревности зарезал мачете своего оппонента, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.
Уточняется, что тело с множеством резаных и рубленых ран было обнаружено утром 14 сентября возле дома на Люблинской улице.
"По подозрению в преступлении задержали 44-летнего знакомого погибшего, у него нашли оружие, которым был убит мужчина. Также установлено, что задержанный ведет асоциальный образ жизни и систематически распивает алкоголь. В ходе допроса он пояснил, что совершил преступление на почве ревности к бывшей сожительнице", – рассказала Иванова.
В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что в совершении преступления подозревают бомжа, а погибший был мужем его бывшей возлюбленной. Также источник рассказал, что убийство было совершено с помощью мачете.
Ранее сообщалось, что мужчина убил свою супругу в салоне красоты во Всеволожском районе Ленинградской области. Уточнялось, что он напал на жену с топором, после чего выстрелил в нее из травматического пистолета. Женщина от полученных травм скончалась. Правоохранителям удалось задержать мужчину. Он рассказал, что расправиться с супругой решил на почве ревности.
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